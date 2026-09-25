Motorin fiyatlarında bir gün arayla ikinci değişiklik yaşandı. 24 Eylül’de litre fiyatına yansıyan 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından motorine bu kez 2 lira 55 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar 25 Eylül Cuma günü itibarıyla pompalara yansıdı.

Son artış, bir önceki gün yapılan indirimin yaklaşık yarısını geri aldı. Örneğin 50 litrelik bir depo motorinin maliyeti, zam öncesine göre 127 lira 50 kuruş arttı. Bu tutar litre başına 2 lira 55 kuruşluk artış üzerinden hesaplandı.

Akaryakıt fiyatları istasyonun bulunduğu il ve ilçeye göre farklılık gösterebildiği için sürücüler, ödeyecekleri güncel tutarı pompa tabelalarından görebilecek. Motorin fiyatındaki peş peşe değişiklik, özellikle araçlarını düzenli kullananların yakıt giderlerini yeniden hesaplamasına yol açtı.