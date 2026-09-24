Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde gündeme gelen istifa iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna “itibar edilmemesi” çağrısında bulundu.
Şimşek'ten istifa iddialarına yalanlama
Mehmet Şimşek paylaşımında, “Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır” ifadelerini kullandı.
Ekonomi yönetiminin gündemine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada Şimşek, ülkenin ekonomik istikrarını hedef alan spekülatif haberlere dikkat çekti.
Şimşek, “Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir” dedi.
İstifa iddiası gündeme geldi
Şimşek'in açıklaması, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarının ardından geldi. Bakanın doğrudan yaptığı açıklamayla söz konusu iddialar yalanlanmış oldu.