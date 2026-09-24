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Şimşek'in açıklaması, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarının ardından geldi. Bakanın doğrudan yaptığı açıklamayla söz konusu iddialar yalanlanmış oldu.

Şimşek, “Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir” dedi.

Ekonomi yönetiminin gündemine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada Şimşek, ülkenin ekonomik istikrarını hedef alan spekülatif haberlere dikkat çekti.

Mehmet Şimşek paylaşımında, “Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde gündeme gelen istifa iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna “itibar edilmemesi” çağrısında bulundu.

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