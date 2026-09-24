Dünyanın öteki ucunda, Avustralya'nın Sydney kentinde dalgalanan ay yıldızlı Türk Bayrağı ve O'nun önünde, Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde buluşan bilim insanları... Bilimdeki başarısını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, bu kez bu kareyle gururlandı.

Dünya Organ Nakli Derneği'nin 31. Uluslararası Kongresi, kuruluşunun 60. yılında Sydney'de yapıldı. Derneğin 2018-2020 dönem başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mehmet Haberal, özel olarak davet edildi. Haberal, başkanlığı döneminde birçok ilke imza atmıştı. Kongrelerin bölgesel olması kararını almış, tek bir imza ile 30. uluslararası kongrenin adresini İstanbul olarak belirlemişti. Ve 2024 yılında, tam 95 ülkeden binlerce bilim insanını ülkemizde buluşturdu.

Sydney'deki 2. bölge kongresini de İstanbul'dan duyurdu dünyaya. Ve 2 yıl sonra, 31. kongrenin özel konuğu olarak Avustralya'daydı Haberal. Haberal, büyük ilgiyle karşılandı. Kongre, TTS'nin 60. yıl özel videosuyla açıldı. Türkiye'de organ naklinin ve ilklerin öncüsü, derneğin geçmiş başkanı Prof. Haberal'a geniş yer ayrıldı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi'nin STARZL Ödülünü sahibine vermek için kürsüdeydi.

1 Ocak 1974'ten 30 Haziran 1975'e kadar Denver'da Thomas Starzl ile çalıştığı 1,5 yılın organ nakli sürecindeki önemini vurguladı. Haberal, dördüncü kez verilen Starzl ödülünü ABD'den Prof. Anthony Jake Demetris'e takdim etti. 2024 yılında İstanbul'daki kongrede, bilimde en seçkin dünya ödülü Medawar, ilk kez bir Türk bilim insanına; Prof. Dr. Mehmet Haberal'a takdim edilmişti.

Ve bir ilk daha yaşandı. Medawar Ödülü, bu kongrede yeniden dizayn edildi ve Haberal'a bir kez daha takdim edildi. Başkent Üniversitesi standına da ilgi yoğundu. Öncü bilim insanları, Haberal ile burada bir araya geldi, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Haberal, kaldığı kısa süre zarfında, şehrin kültür, sanat ve doğasıyla da yakından ilgilendi.

Konservatuvarda piyano başına geçti, özellikle ağaç türlerini yakından inceledi. Haberal, Hyde Park South'da, 2015'te Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı kapsamında açılan, çok güçlü bir dostluk ve savaş sonrası barış sembolü olarak kullanılan ANZAC anıtını da ziyaret etti.

Anıtın temelinde; Atatürk'ün Çanakkale'de hayatını kaybeden Avustralyalı ve Yeni Zelandalı ANZAC askerlerinin annesine seslendiği mesaj yer alıyor. Haberal, Atatürk plaketi önünde Büyük Önder'i bir kez daha şükranla andı, dua okudu. Sydney Üniversitesi Hastanesinde de incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Haberal, ısrarcı tekliflere rağmen, Ankara'daki yoğun programı nedeniyle yurda erken döndü. Esenboğa Havalimanında Üniversite yönetimi tarafından çiçekle karşılandı. Haberal, İstanbul'un yankılarının sürdüğü Sydney kongresini Kanal B'ye değerlendirdi.

Atatürk, arkadaşları ve aziz şehitlerimizi andı. “Siz rahat uyuyun. Boynunuzda idam fetvası, karşısında yedi düvel, hayatınız pahasına bize emanet ettiğiniz ülkemizi hedef gösterdiğiniz asrın medeniyet düzeyine ulaştırdık” dedi. Ve her zaman olduğu gibi Sydney’de yaşattığı gururu ülkesine atfetti.

Sydney'deki TTS kongresinde, Başkent Üniversitesi ekibiyle, Türkiye'yi temsil eden Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın dünyaya mesajı netti; “Ey dünya bilesin ki sende bir Türkiye Cumhuriyeti var.”