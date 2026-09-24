İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulaştığı seviyeyi gözler önüne seren uluslararası raporun ardından sosyal medya hesabından kritik bir paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi, "Suçun finansmanına da geçit yok" mesajıyla Türkiye'nin bu alandaki kararlı tutumunu bir kez daha altını çizerek ilan etti.

FATF Raporu Türkiye'nin Başarısını Ortaya Koydu

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından hazırlanan 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu, Türkiye'nin karapara aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusundaki kararlı adımlarını tescilledi.

Açıklamasında bu rapora dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin uluslararası standartlarda ulaştığı başarı seviyesinin raporda açıkça görüldüğünü ifade etti.

"Suçla Mücadele Sadece Sahadaki Operasyonlardan İbaret Değil"

Suç örgütleriyle ve terör yapılarıyla mücadelenin çok boyutlu yürütüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, finansal kaynakların kesilmesinin hayati önem taşıdığına değindi.

Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Biz suçla mücadeleyi yalnızca sahada yürütülen operasyonlardan ibaret görmüyoruz. Suçu besleyen finansal kaynakların kurutulması için devletimizin tüm kurumlarıyla güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için suçun her türüyle ve suçun finansmanıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Devletin Tüm Kurumlarıyla Tam Koordinasyon

Suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı (MASAK) ile emniyet ve jandarma birimlerinin entegre bir şekilde çalıştığı vurgulanıyor. Finansal akışların sıkı takibiyle, organize suç örgütlerinin ve terör odaklarının maddi damarlarının kesilmesi hedefleniyor.