Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde düzenlenen Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı'nda dev şirketlerin temsilcileriyle buluştu. Amerikan Ticaret Odası ve DEİK iş birliğiyle gerçekleşen kritik zirvede; enerjiden finansa, savunmadan yapay zekaya kadar birçok alan masaya yatırıldı. Uygulanan ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin şoklara dayanıklı yapısına dikkat çekti.

"Bütçe Açığını Yüzde 3,1 İle Kapatmayı Öngörüyoruz"

Ekonomi programının dört temel sacayağını "fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm" olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel çatışmalara rağmen disiplinden taviz vermediklerini belirtti:

"Mevcut koşullarda yılı yüzde 28 civarında bir enflasyonla tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz. Yılı milli gelire oranla yüzde 3,1 bütçe açığı ile kapatacağız. Benzer ülkelerde bu oran ortalama yüzde 6'ya yaklaşıyor. Kamu borcunun milli gelire oranı ise gelişmekte olan ülkelerde yüzde 78 iken Türkiye'de yüzde 22'nin altında."

"ABD, LNG Tedarikçilerimiz Arasında Birinci Sırada"

Türkiye-ABD arasındaki stratejik ve ticari ortaklığın katlanarak büyüdüğünü belirten Erdoğan, enerji alanındaki dev adımlara vurgu yaptı:

"ABD ile stratejik iş birliğimiz her alanda gelişiyor. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada. Avrupa'da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu iş birliğini nükleer dahil, enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz."

Bölgede Beş Büyük Dönüşüm Ve Türkiye'nin Rolü

Çatışmaların geride kalmasıyla bölgede 5 kritik dönüşümün hızlanacağını aktaran Erdoğan; tedarik zincirlerinin yeniden konumlanması, enerji güzergahlarının çizilmesi, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile ticaret koridorlarının değişmesi, yeniden imar hamlesi ile savunma sanayii entegrasyonuna dikkat çekti. Erdoğan, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine ve yapay zeka ile dijital dönüşüm yatırımlarına da değindi.