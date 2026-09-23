Başkent Ankara’nın merkezinde yükselen ve Başkent’in demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin simgesi haline gelen Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, bugün Ankara’dan Türkiye’nin farklı kentlerine ulaşmak isteyen binlerce yolcunun kullandığı önemli ulaşım noktalarından biri.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; ancak modern mimarisi, geniş kullanım alanları ve ulaşım bağlantılarıyla dikkat çeken garın özellikle bazı çıkış noktalarında yaşanan yürüyen merdiven sorunu, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yolcuların aktardığı ve sahadaki gözlemlere yansıyan sorunlara göre, garın bazı çıkış noktalarında bulunan yürüyen merdivenlerin uzun süredir devre dışı olması, özellikle valizleriyle seyahat eden vatandaşların ulaşımını güçleştiriyor. Alternatif olarak kullanılan sabit merdivenler ise ağır valiz taşıyan yolcular, yaşlılar ve hareket kabiliyeti sınırlı vatandaşlar açısından önemli bir zorluk oluşturuyor.

2016’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Ankara YHT Garı’nın hikâyesi yalnızca bugünkü ulaşım sorunlarıyla sınırlı değil. Türkiye’de yüksek hızlı tren işletmeciliğinin gelişmesiyle birlikte Ankara, demiryolu ulaşımının önemli merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye’de YHT yolcu taşımacılığı 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir hattının hizmete girmesiyle başladı.

Ankara’nın mevcut tarihi garının artan YHT trafiğine cevap vermekte zorlanmasının ardından yeni YHT Garı projesi gündeme geldi. Yeni Ankara YHT Garı, 29 Ekim 2016’da hizmete açıldı. Dolayısıyla garın hizmete giriş tarihi kamuoyunda zaman zaman ifade edildiği gibi 2020 değil, 2016 yılıdır. TCDD tarafından ilk kez Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen proje, yaklaşık iki yıllık inşaat sürecinin ardından tamamlandı. Garın günlük 50 bin, yıllık ise 15 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede tasarlandığı açıklandı.

ESKİ GARA DOKUNULMADAN YENİ GARA

Yeni gar projesinin dikkat çeken özelliklerinden biri de tarihi Ankara Garı’nın korunması oldu. Yeni YHT Garı, mevcut tarihi gar yapısına dokunulmadan inşa edildi. Proje kapsamında YHT, Ankaray, Başkentray ve metro bağlantılarının sağlanması hedeflendi. Böylece Ankara’nın kent içi ulaşımı ile şehirlerarası demiryolu ulaşımının aynı merkez çevresinde buluşturulması amaçlandı. Yaklaşık 235 milyon dolarlık yatırım bedeliyle hayata geçirilen yeni gar; peronları, demiryolu hatları, ticari alanları, otel, restoran ve kafeleri, ofisleri, otoparkı ve çeşitli sosyal donatılarıyla yalnızca bir tren istasyonu olarak değil, aynı zamanda büyük bir ulaşım ve yaşam alanı olarak tasarlandı.

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