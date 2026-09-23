Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde olan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta bulunan B.Y. (31) ve E.A'nın (37) yaşamını yitirdiği belirlendi.

ATM'den para çektikten sonra otomobile bindiler

İlk belirlemelere göre B.Y. ve E.A.'nın bir benzin istasyonunda bulunan ATM'den para çektikten sonra otomobile bindikleri öğrenildi. Bir süre sonra araçta hareketsiz halde bulunan iki kişinin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

B.Y. ve E.A.'nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.