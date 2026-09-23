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Yetkililer, öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerindeki denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alan ekipler, okul çevrelerindeki denetimlerini gün boyunca sürdürdü.

Ekipler ayrıca ilçedeki 43 okul ile çevreleri ve 15 park ve bahçede incelemelerde bulundu.

Denetimlerde 26 okul servisi, 213 araç ve 39 motosiklet kontrol edildi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu koordinesinde, 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul ve Çevreleri Denetim Uygulaması' kapsamında ekiplerce denetimler gerçekleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 günde 1013 kişi kontrol edildi.

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