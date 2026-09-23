Haydarpaşa Gar Sahası’nda yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında tarihî yapının temellerine ilişkin dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamasına göre, orijinal projelerde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazığa yönelik gerçekleştirilen jeoradar incelemelerinde yalnızca 200 kazığın yerinde olduğu belirlendi. Teknik incelemeler, kazıkların yaklaşık yüzde 80’inin zaman içerisinde yok olduğunu ortaya koydu.

YAPI YANA DOĞRU KAYABİLİR!

Zemin araştırmalarında ise Haydarpaşa Garı’nın bulunduğu alandaki gevşek ve suya doygun zeminde sıvılaşma riski tespit edildi. Bu riskin gerçekleşmesi durumunda yapıda oturma ve yana doğru hareket meydana gelebileceği değerlendirildi. Tarihî yapının korunması amacıyla uzman mühendisler tarafından hazırlanan ve akademik heyetler ile Danışma Kurulu tarafından incelenen proje kapsamında, yapı çevresinde fore kazık uygulaması ve zemin güçlendirme enjeksiyonları gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında yapının davranışı teknik cihazlarla sürekli takip edilerek kontrollü şekilde ilerleniyor.

HEDEF 2027!

Restorasyon sürecinde ortaya çıkan yeni arkeolojik kalıntılar da projenin takviminde değişikliğe neden oldu. Arkeopark alanındaki buluntuların korunması amacıyla altyapı ve ziyaretçi güzergâhlarına ilişkin projelerin yeniden düzenlendiği bildirildi. 1909'da resmî açılışı yapılan Haydarpaşa Garı ve çevresinde yürütülen çalışmalar, Bakan Ersoy tarafından tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması olarak nitelendirildi. Proje kapsamında Anadolu Yakası’nın ilk arkeoloji müzesi, arkeopark, kütüphane, performans sanatları merkezi, sergi salonları ve atölyelerin oluşturulması planlanıyor.

Bakan Ersoy, çalışmaların ilk etabının 2027 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmasının hedeflendiğini belirtti.