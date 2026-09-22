Fizik mühendisi Ahmet Karaoğlan, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığına aday oldu. Çalışmalarını çeşitli sivil toplum kuruluşları ve mahalleler düzeyinde sürdüren Karaoğlan, yeni nesil siyasetin; dijital araçlardan yararlanan, katılımcılığı ve şeffaflığı esas alan modern bir yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Karaoğlan, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi hedeflediği çalışmaları şöyle sıraladı:

Liyakat: Görevlerin kişisel ilişkilerle değil; emek, yetkinlik ve sorumluluk temelinde şekillenmesi. Hak edenin hak ettiği yerde olması.

Güçlü örgütlenme: Mahalleden başlayarak sürekli çalışan ve seçimlere her zaman hazır olan bir yapı oluşturulması. Siyasetin yalnızca seçim dönemlerinde yapılmaması.

Dayanışma: Birbirini destekleyen, birlikte üreten ve birlikte mücadele eden bir siyaset anlayışının benimsenmesi. Güçlü bireyler yerine güçlü bir birlik oluşturulması.

Üyenin sözü: Üyelerin karar süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması. Üyelerin yalnızca görüş bildirmesi değil, kararlara da katılması.

Mahalleden başlayan siyaset: Çankaya’nın her mahallesinde güçlü ve sürekli iletişim kurulması. Merkez odaklı değil, mahalle odaklı bir anlayış benimsenmesi.

Yeni nesil siyaset: Dijital araçlardan yararlanan, katılımcılığı ve şeffaflığı esas alan modern bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.

Güçlü saha: Seçim dönemlerini beklemeden sürekli saha çalışması yapılması. Vatandaşlarla her zaman ve her yerde iletişim kurulması.

Gençler ve kadınlar: Gençlerin ve kadınların yönetim ile karar mekanizmalarında güçlü biçimde temsil edilmesi. Yalnızca söz hakkı değil, karar hakkı da verilmesi.

İktidar için örgütlenme: Bütün çalışmaların nihai hedefinin YENİ Parti’yi iktidara taşımak olması. Çankaya’nın bu yolun başlangıcı olarak görülmesi.

Sosyal Demokrasi Derneği üyesi olan Ahmet Karaoğlan, teknoloji, analitik düşünce ve liderlik alanlarındaki birikimini bir araya getiriyor. Girişimcilik alanında da çalışmalar yürüten Karaoğlan, kurucusu olduğu AGR Bilişim aracılığıyla iş dünyasına teknoloji çözümleri sunuyor.

Uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev yapan Karaoğlan, toplumsal sorunlara yalnızca tanıklık etmekle yetinmeyerek çözüm üretme sorumluluğu üstlendi. Karaoğlan’ın bu alandaki deneyimi, siyasete yaklaşımının temelini oluşturuyor.