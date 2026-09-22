Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 19-20 Eylül tarihlerinde Bodrum ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kaldıkları ikamet ve apartlara operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 12 kilogram 918 gram esrar, 114 parça halinde satışa hazır 57 gram kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1405 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' (TCK-188) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.