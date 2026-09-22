Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki Kerim Demir için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir’i gören veya yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması istendi.

10 yaşındaki Kerim Demir’den haber alınamıyor

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Kerim Demir, Askerlik Şubesi civarındaki evinden çıktı.

Bir süre sonra eve dönmeyen Kerim Demir’den haber alamayan ailesi, kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamaması üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Polis ekipleri arama çalışması başlattı

Kayıp ihbarının ardından polis ekipleri, Kerim Demir’in bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin çevredeki araştırmaları sürerken, aile de çocuğun bulunması için destek istedi.

Kerim Demir’i gören veya nerede olduğunu bilen kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi istendi.

Kayıp 10 yaşındaki Kerim Demir’in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.