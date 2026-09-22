Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Mehmet Emre Ç., Enes Ç. ve Mehmet B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin dairede yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Emre Ç., Enes Ç. ve Mehmet B. olduğu tespit edildi.

3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Olay yerindeki incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedeni, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.