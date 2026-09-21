Ankara’nın Çubuk ilçesinde hizmet veren Çubuk Et ve Yöresel Ürünler Pazarı, bölgedeki üreticilerin yetiştirdiği ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Haftanın her günü açık olan pazarda çok sayıda ürün çeşidi satışa sunuluyor.

Toptan ve perakende alışveriş imkânının bulunduğu pazarda et ve süt ürünlerinin yanı sıra meyve ve sebzeler, turşuluk ürünler, kış hazırlıkları için kullanılan sebzeler, yaban meyveleri, turşular ve farklı yöresel lezzetler yer alıyor.

Ürünler Bahçeden Tezgaha Geliyor

Pazarda satış yapan üreticiler, ürünlerin büyük bölümünü kendi bahçelerinde yetiştirerek doğrudan tüketiciyle buluşturduklarını belirtiyor.

Üretici Berat Can Burak, ürünleri bahçelerinden taze şekilde toplayarak satışa sunduklarını belirterek, pazara şehir dışından da yoğun talep olduğunu söyledi. Burak, pazarın kurulmasında emeği bulunan Belediye Başkanı Baki Demirbaş’a teşekkür etti.

Üreticilerden Halil Özcan da satışa sunulan ürünlerin kendi bahçelerinde yetiştirildiğini ifade ederek, özellikle hafta sonlarında pazarda yoğunluğun arttığını dile getirdi.

Kavun satışı yapan bir başka üretici ise kendi yetiştirdikleri ürünleri tüketiciyle buluşturduklarını belirterek pazarın oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara’nın Farklı İlçelerinden Geliyorlar

Esenboğa’daki bahçesinde kızı tarafından yetiştirilen ürünlerin satışına destek olduğunu belirten bir üretici de satışların iyi gittiğini söyledi. Pazarın Ankara’nın farklı bölgelerinden vatandaşları Çubuk’a çektiğini ifade eden üretici, özellikle yoğun ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Pazardan alışveriş yapmak için Karapürçek’ten gelen bir vatandaş ise kışlık turşu hazırlıkları için alışveriş yaptığını belirtti. Ürünlerin taze, fiyatların ise uygun olduğunu söyleyen vatandaş, pazardan memnun ayrıldığını ifade etti.

Bir başka vatandaş da mevsim ürünlerinin tazeliğine dikkat çekerek, farklı noktalarda bulunmayan yöresel ürünlerin aynı yerde satışa sunulmasının pazara olan ilgiyi artırdığını söyledi.