Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla hayata geçirdiği “Yüzme Yaz Okulu” projesiyle 4 bin çocuğa ulaştı.

Temmuz ve ağustos aylarında iki dönem halinde gerçekleştirilen eğitimlerde, 7-14 yaş arasındaki çocuklara Osmanlı, Kuşcağız, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezlerindeki 5 havuzda ücretsiz temel yüzme eğitimi verildi. Çocukların suyla tanışması ve yüzme sporuna ilk adımı atması hedeflendi.

Yüzme Eğitimi Yıl Boyunca Sürecek

“Yüzme Yaz Okulu” Proje Koordinatörü Sefa Gündür, projenin bu yıl ilk kez uygulandığını belirterek yaklaşık 4 bin çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Gündür, çocuklara ücretsiz eğitim imkânı sunduklarını belirterek, yüzmeye ilgi duyan çocukların yıl boyunca da eğitimlerden yararlanabileceğini ifade etti.

Kış döneminde de çalışmaların sürdüğünü belirten Gündür, tüm merkezlerde profesyonel yüzme eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti.

Yeni Havuzlarla Daha Fazla Çocuğa Ulaşılacak

ABB, önümüzdeki yaz döneminde hizmete açılacak yeni havuzları da projeye dahil ederek yüzme eğitimlerini daha fazla ilçeye ulaştırmayı planlıyor.

Yeni dönem yüzme eğitimleri için başvurular 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, ABB’nin internet sitesi üzerinden veya ilgili merkezlere yüz yüze yapılabilecek.

Yeni dönem eğitimlerinin ilk etabı ise 29 Eylül’de başlayacak.