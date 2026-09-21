Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'nın kent içi ulaşım altyapısını güçlendirecek Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma öncesi son hazırlıkların sürdüğünü belirterek, 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu olarak projelendirilen hattın Gar Meydanı'ndan başlayarak üniversitelerin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaşacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma öncesi hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Uraloğlu, Sakarya'da 2024 yılında hizmete sunulan ADARAY'ın ardından kent içi raylı sistem ağını yeni projelerle geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Artan kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım imkanlarını geliştirmek amacıyla Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı hayata geçiriyoruz. 15,2 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı 19 istasyonla hizmete sunacağız. Tramvaylarımızın tasarım hızı saatte 70 kilometre olacak' dedi.

'TRAFİĞİ VE TOPLU TAŞIMADAKİ YOLCU YOĞUNLUĞUNU AZALTACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, hattın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan (Gar Meydanı) başlayacağını belirterek, 'Gar Meydanı'ndan başlayan hattımızı Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaştıracağız. Hattımız ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de ulaşım sağlayacak. Adapazarı ile Serdivan arasındaki ulaşım talebine raylı sistemle cevap vereceğiz. Sakarya'nın kent içi ulaşım kapasitesini artıracak, özellikle yoğun saatlerde trafiği ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu azaltacağız. Seyahat sürelerindeki zaman kayıplarını en aza indirirken özel araç kullanımının azaltılmasına da katkı sağlayacağız' açıklamasında bulundu.

'ŞANTİYE KURULUMU DEVAM EDİYOR'

Bakan Uraloğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini ve projenin etüt çalışmalarının bakanlık tarafından tamamlandığını hatırlatarak, 'Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi'nin ihalesini 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdik. 25 Ağustos'ta sözleşmemizi imzaladık, 27 Ağustos'ta da yer teslimini yaptık. Şantiye kurulumu devam ediyor, temel atma için son hazırlıkları sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.