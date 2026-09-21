İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İngiltere, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, İskoçya, Sırbistan, Slovenya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere toplam 35 ülkeden yaklaşık 70 takımın kadınlar ve erkekler kategorilerinde katıldığı şampiyonanın klasman maçları hazırlanan 5 ayrı sahada oynanırken final maçları ana kortta yapıldı.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Kadınlar finalinde Hollanda, Ukrayna'yı, erkeklerde ise Avusturya, Fransa'yı yenerek şampiyon oldu. Almanya hem kadınlar hem erkekler kategorilerinde üçüncülüğü kazanarak kürsüye çıkan diğer ülke oldu. Şampiyona da mücadele eden Türk takımları ise dereceye giremedi. Final maçları sonunda düzenlenen törenle ödüller Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Saadet Çağın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Foça Emniyet Müdürü Aydın Üncü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Berkhan Alptekin, CEV temsilcileri Christian Schmedth ve Drago Peslac ile Organziasyon CEO'su Gürsel Yeşiltaş tarafından verildi.