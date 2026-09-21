Bakanlığıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda; 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi ve 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi. Ayrıca 15 kilo esrar ele geçirildi. Açıklamada ayrıca 'Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak: DHA