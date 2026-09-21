Kamuda hizmetli olarak görev yaparken kazandığı 7 günlük fazla çalışma iznini, şoför kadrosuna atanmasının ardından kullanamayan personelin mağduriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) girişimiyle giderildi.

Görevde yükselme sınavını kazanarak hizmetli kadrosundan şoför kadrosuna atanan kamu personeli, yaklaşık 6 ay önce yeni görevine başladı. Personelin önceki görevinde yaptığı fazla çalışmalar karşılığında kazandığı ve kayıt altına alınan 7 günlük izin ise kadro değişikliğinin ardından kullandırılmadı.

Bunun üzerine KDK’ye başvuran personel, izin hakkının kullandırılmamasının Anayasa’daki angarya yasağına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerine ve bakanlığın izin yönergesine aykırı olduğunu belirtti.

KDK bakanlık yetkilileriyle görüştü

Başvuruyu inceleyen KDK, idarenin işlem ve uygulamalarını hukuk, hakkaniyet ve insan haklarına dayalı adalet anlayışı çerçevesinde değerlendirdi. Kurum, ilgili bakanlığın yetkilileriyle görüşerek sorunun çözülmesi için girişimde bulundu.

Görüşmelerin ardından kamu personelinin mağduriyeti giderildi ve daha önce kazandığı 7 günlük fazla çalışma izin hakkı kendisine geri verildi.