Fildişi Sahili Doğa Yürüyüşü ve Herkes İçin Esenlik Federasyonu (FIRAPE) Başkanı Marie Laure Essan, uzun yıllardır spor ve sağlıklı yaşam alanında yürüttüğü çalışmalarla ödülün Afrika’daki temsilcisi oldu.

Essan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarda doğa yürüyüşü ve fiziksel aktivitenin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması hedeflenirken, kadınlar, çocuklar, öğrenciler ve engelli bireylere yönelik çeşitli projeler de gerçekleştiriliyor.

Doğa ve ekoloji odaklı çalışmalar

Essan’ın çalışmalarında doğa ve çevre bilinci de önemli bir yer tutuyor. FIRAPE bünyesinde düzenlenen “Rando Verte” ve “Rando Brune” gibi tematik doğa yürüyüşleriyle fiziksel aktivitenin yanı sıra ekolojik farkındalığın artırılması ve doğal alanların korunmasına yönelik bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Essan, 2024 yılında Afrika Herkes İçin Spor Federasyonu’nun başkanlığına getirildi. Böylece bu göreve gelen ilk kadın oldu.

Ödül Afrika kıtasına ulaştı

“Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”, Fildişi Sahili’ndeki takdimle birlikte İtalya, Fransa ve Belarus’un ardından dördüncü ülkede verilmiş oldu. Böylece ödül programının sağlık ve barış alanındaki uluslararası kapsamı Afrika kıtasına da taşındı.

Ödülü veren Sağlıklı Yaşam Vakfı ise sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamın yaygınlaştırılması, toplumun farklı kesimlerinin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, çevre bilincinin artırılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor.

Vakfın projeleri arasında “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” çalışmaları da yer alıyor. Vakıf, önümüzdeki dönemde ödül programının farklı ülkelerde sürdürülerek sağlık ve barış alanlarında topluma katkı sağlayan kişi ve kuruluşlarla buluşturulmasını hedefliyor.