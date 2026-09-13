Sinemaseverler, önümüzdeki dönemde Dr. Seuss'un ikonik eseri "Şapkalı Kedi"nin (The Cat in the Hat) modern sinema uyarlamasını izleme fırsatı bulacak.

Ayrıca Pixar ve Disney cephesinden gelen haberler, çocukların ve yetişkinlerin gözdesi olan "Oyuncak Hikayesi" (Toy Story) serisinin yeni filmi için heyecanlı bekleyişin sürdüğünü gösteriyor.

Şapkalı Kedi ve Toy Story 5 İle Eğlenceli Dönem

Gerek vizyona girecek filmler gerekse yapım aşamasındaki projeler animasyon dünyasındaki yenilikleri öne çıkarıyor:

Şapkalı Kedi Beyaz Perdede: Dr. Seuss’un dünya çapında milyonlarca satan kitabı Şapkalı Kedi, Alessandro Carloni ve Erica Rivinoja yönetmenliğinde yenilenen renkli tarzıyla sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çocuklar ve Teknoloji Karşı Karşıya: Efsanevi serinin yeni filmi Toy Story 5; Woody, Buzz ve Jessie gibi ikonik oyuncakların, günümüz çocuklarının ellerinden düşürmediği akıllı telefonlar ve elektronik cihazlarla olan eğlenceli mücadelesini konu alacak.