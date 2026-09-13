2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için renkli bir etkinlik düzenledi. İkincisi gerçekleştirilen “Yaza Veda, Okula Merhaba” şenliği, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gün boyunca farklı aktivitelerle vakit geçirdi.

Minikler atölyelerde doyasıya eğlendi

Şenlik kapsamında çocuklar için Karagöz ve karikatür atölyeleri düzenlendi. Yüz boyama, ip atlama ve çuval yarışı gibi etkinliklere katılan minikler, 10D sinema deneyimi de yaşadı.

Feza Gürsey Bilim Merkezi tarafından kurulan atölyede bilimsel etkinliklere katılan çocuklar, gün boyunca eğlenirken yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında ayrıca capoeira, sihirbaz, jonglör, kukla, Hacivat-Karagöz, orta oyunu, meddah, bubble show, animasyon, zumba ve folklor gösterileri sahnelendi.

Sporsever çocukların da unutulmadığı şenlikte FOMGET, ASKİ Spor ve EGO Spor’un kazandığı şampiyonluk kupalarının sergilendiği stant ilgi gördü. Günün finalinde ise ABB Kent Orkestrası sahne alarak çocuklara ve ailelerine müzik dolu anlar yaşattı.

“Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda yanındayız”

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların eğitim hayatında ihtiyaç duyduğu destekleri sürdürdüğünü belirtti.

Güven, sosyal destek alan ailelerin çocuklarının eğitim sürecine herhangi bir eksiklik yaşamadan devam edebilmesi için çalıştıklarını ifade ederek abonman, kantin, kırtasiye, kıyafet ve servis desteklerinin de sürdüğünü söyledi.

Çocuklara yeni eğitim yılında başarı dileyen Güven, onların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, “Sizler, bizim geleceğimiz, umudumuz ve en kıymetli varlıklarımızsınız. Sizin başarınız, Türkiye'nin başarısı olacaktır” dedi.

Çocuklardan şenliğe tam not

Yaz tatilinin son günlerini aileleriyle birlikte değerlendiren çocuklar da şenlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliklere katılan Buğlem Elif Ayven, yüz boyama, ip atlama ve çeşitli boyama etkinlikleriyle çok eğlendiğini söyledi. Azra Begüm ise şenlikteki etkinlikleri çok beğendiğini belirtti.

Yakup Oral, özellikle etkinliklerin çocuklara yönelik ve ücretsiz olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederken, Eslem Beste Altun da eğlenceli etkinliklerin tamamını sevdiğini söyledi.

Meryem Ekinci ise resim yaptıklarını, tiyatro ve kukla gösterileri izlediklerini, dans ettiklerini belirterek okul öncesinde böyle bir etkinliğe katılmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.