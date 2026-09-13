Türk ordusunun geri çekilişini durdurarak düşmana karşı yeniden taarruza geçtiği Sakarya Meydan Muharebesi’nin üzerinden 105 yıl geçti. Ankara’nın Haymana ilçesi, savaşın en şiddetli çatışmalarına sahne olan bölgeler arasında yer alırken, ilçenin Türbe Tepe ve Mangal Dağı hattındaki mücadele zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, 13 Eylül 1921’de kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ilçenin Milli Mücadele’deki önemine dikkat çekti.

“Geri çekilişin durduğu yer Haymana oldu”

Koç, 1683’teki II. Viyana Kuşatması’ndan Sakarya Meydan Muharebesi’ne uzanan süreçte Türk milletinin uzun süren geri çekilişinin Haymana’da sona erdiğini belirtti.

Sakarya Savaşı’nın en kritik günlerinde Ankara’dan top seslerinin duyulduğunu ve TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasının dahi gündeme geldiğini hatırlatan Koç, Haymana’nın o dönemde bağımsızlık iradesinin en güçlü şekilde ortaya konulduğu merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır” emri doğrultusunda yürütülen savunmanın Haymana’daki Türbe Tepe ve Mangal Dağı hattında büyük bir mücadeleyle sürdürüldüğünü belirten Koç, Türk ordusunun bu direnişin ardından geri çekilmek yerine düşmanı geri püskürtmeye başladığını kaydetti.

“Tarihî mirasımıza sahip çıkacağız”

Sakarya Zaferi’nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını vurgulayan Koç, zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan süreçteki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Koç, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele’de hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı.

Haymana’nın Sakarya Meydan Muharebesi’nden taşıdığı tarihî mirasa sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Koç, Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümünü kutladı.