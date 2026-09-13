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Sürücülerin tören saatleri boyunca alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretleri ile görevlilerin yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği belirtildi.

Alınan tedbirler doğrultusunda Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi ile 1656, 1699, 5346 ve 5350 caddeleri ve bu güzergahlara bağlantı sağlayan yolların tamamında ulaşım kısıtlanacak.

Gazi Anadolu Lisesi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek tören kapsamında, saat 06.30’dan programın tamamlanmasına kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

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