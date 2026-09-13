Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle trafik tedbirleri alınacağını duyurdu.
Gazi Anadolu Lisesi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek tören kapsamında, saat 06.30’dan programın tamamlanmasına kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Alınan tedbirler doğrultusunda Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi ile 1656, 1699, 5346 ve 5350 caddeleri ve bu güzergahlara bağlantı sağlayan yolların tamamında ulaşım kısıtlanacak.
Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği belirtildi.
Sürücülerin tören saatleri boyunca alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretleri ile görevlilerin yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.
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