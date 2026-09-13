Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde 10 Eylül’de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır’dan mevsimlik işçi olarak gelen ve köyde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı (27), bebeğini kaldıkları çadırda bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılırken, aramalara komando ve jandarma ekiplerinin yanı sıra yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de katıldı.

5 kişi gözaltına alındı

Bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Büşra'nın ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Öte yandan ekiplerin, 11 aylık Büşra Balıkçı’yı bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.