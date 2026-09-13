Gölbaşı’nın doğal ve kültürel değerlerini müzik ve eğlenceyle buluşturan Geleneksel Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleni, son gününde de yoğun ilgi gördü.

Atatürk Sahil Parkı’nda gün boyunca çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şişme oyun grupları, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının yanı sıra çizgi film maskotları, bando takımı, animasyon, bubble show ve sihirbaz gösterileri çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Final gecesinde sahne Funda Arar’ın

Üç günlük programın finalinde ise sahneye sevilen sanatçı Funda Arar çıktı. Güçlü sesi ve sevilen parçalarıyla Gölbaşılılarla buluşan Arar, konser alanını dolduran binlerce kişiye müzik dolu bir gece yaşattı.

Vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik ederken, konser şölenin finaline damga vurdu.

“Gölbaşı’nın güzelliği insanlarının yüreğindedir”

Şölenin son gününde vatandaşlara hitap eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, etkinliklere gösterilen yoğun ilgiden dolayı Gölbaşılılara teşekkür etti.

Üç gün boyunca ilçede birlik ve beraberlik havasının hakim olduğunu belirten Odabaşı, “Gölbaşımızın güzelliği sadece göllerinde, taşında, toprağında değil; bütün bu güzelliklere hayat veren insanlarının yüreğindedir.” ifadelerini kullandı.

Şölenin düzenlenmesinde emeği geçen belediye çalışanları, kurumlar, sanatçılar, güvenlik ve destek ekiplerine teşekkür eden Odabaşı, etkinliğin gelecek yıllarda da sürmesini temenni etti.

Odabaşı, “Üç gün boyunca burada yaktığımız bu kardeşlik ateşinin, bu eşsiz muhabbetin daha nice şölenlerde, nice güzel etkinliklerde artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Üç gün boyunca müzik, eğlence ve çeşitli etkinliklerle vatandaşları bir araya getiren Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleni, Funda Arar konseriyle sona erdi.