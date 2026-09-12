Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikat, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan Dünya İlk Yardım Günü kapsamında düzenlendi.

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Metro İstasyonu’ndaki uygulamada iki farklı acil durum senaryosu üzerinden ilk yardım müdahaleleri gösterildi.

Tatbikatın ilk bölümünde, metro istasyonunda kalp krizi geçiren bir vatandaşa yapılması gereken müdahale canlandırıldı. İkinci senaryoda ise boğazına yiyecek parçası kaçan bir kişiye uygulanması gereken ilk yardım yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı.

OED cihazları Ankara’da yaygınlaştırılacak

Tatbikat kapsamında, kalp durması gibi acil durumlarda kullanılabilen Otomatik Eksternal Defibratör (OED) cihazları da tanıtıldı.

ABB tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik doğrultusunda Başkentlilerin yoğun olarak bulunduğu alanların belirlenmesi ve OED cihazlarının vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği noktalara yerleştirilmesi planlanıyor.

“Doğru müdahale hayat kurtarır”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, ilk yardımda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti.

ABB personeline ilk yardım eğitimi verildiğini aktaran Yavuz, başvuran Ankaralılara da ücretsiz ve sertifikalı ilk yardım eğitimi sunduklarını ifade etti.

OED cihazlarının kullanımına ilişkin de bilgi veren Yavuz, cihazların devreye alındıktan sonra Türkçe sesli yönlendirmelerle kullanıcıyı yönlendirdiğini ve gerekli durumda kalp ritmine ilişkin müdahaleyi otomatik olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Yavuz, OED cihazlarının Ankara’da vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

OED cihazları yerli ve milli yazılımla üretildi

Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikatla vatandaşlarda ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can da yeni yönetmelikle kullanımı zorunlu hale gelen OED cihazlarına ilişkin uygulamalı çalışma yaptıklarını söyledi.

Can, Ankara’nın vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerine yerleştirilecek OED cihazlarının ASELSAN tarafından yerli ve milli yazılım kullanılarak üretildiğini ifade etti.

ABB, ilk yardım konusunda farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve uygulamalarını sürdürürken, OED cihazlarının Başkent genelinde daha erişilebilir hale getirilmesi için de çalışmalarına devam ediyor.