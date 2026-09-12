Kayseri’de bir grup sağlık çalışanı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Son 3 yılda yaşamını yitiren 21 bin 500 çocuktan 16 bin 277’sinin ismi 12 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki brandaya yazıldı.

Gazzeli çocukların isimleri tek tek yazıldı

Kentte görev yapan sağlık çalışanları, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek ve hayatını kaybeden çocukların unutulmamasını sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Talas ilçesinde bulunan Gazzeli Çocuklar Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, son 3 yılda Filistin’de öldürülen 21 bin 500 çocuktan 16 bin 277’sinin isminin yer aldığı branda açıldı.

Etkinlikte İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki gösterilirken, hayatını kaybeden çocuklar için dua edildi.

“Sessiz kalamayız”

Grup adına açıklama yapan Uzm. Dr. İsa Üzüm, Filistin’de çok sayıda çocuğun daha ailesini tanıyamadan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gazzeli çocukların savaşın ağır koşulları altında büyüdüğünü belirten Üzüm, çocukların ninni yerine bomba sesleriyle uyumaya çalıştığını ifade etti.

Üzüm, “Gazzeli çocuklar, literatüre giren ‘travma’ kelimesinin her türlüsünü yaşıyor. Bu çocukların, savaşın ortasında İsrail'e yiğitçe meydan okumaları, bir anlık tebessümleri, yağmur altındaki dansları, İslam alemine imanlarını sorgulatacak tevekkülleri tabii ki tarihe geçecek.” dedi.

Gazze’de çocukların açlık ve saldırılar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Üzüm, yaşananlara sessiz kalmayacaklarını belirterek, çocukların öldürülmesini dünyaya duyurmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

16 bin 277 çocuğun adı brandada

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları, üzerinde 16 bin 277 Gazzeli çocuğun isminin bulunduğu brandayı açtı. Grup, isimlerin yer aldığı branda etrafında toplanarak hayatını kaybeden çocuklar için dua etti.