Gölbaşı’nın doğal ve kültürel değerlerini çeşitli etkinliklerle buluşturan şölenin ikinci günü, çocuklara yönelik programlarla başladı. Atatürk Sahil Parkı’nda kurulan etkinlik alanında şişme oyun grupları, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının yanı sıra çizgi film karakterleri ve bando gösterileri çocuklara keyifli saatler yaşattı.

Animasyon gösterileri, jonglör ve ateş gösterileri ile bubble show da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Aileleriyle birlikte şölen alanına gelen çocuklar, gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Gölbaşılı sanatçı Ercan Özalp de sahne alarak Ankara oyun havalarıyla alandaki vatandaşlara hareketli dakikalar yaşattı.

Siyasi parti il başkanlarından şölen ziyareti

Şölenin ikinci gününde MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Gölbaşı’na geldi.

İl başkanları, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile birlikte şölen alanındaki stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Merve Özbey’den Gölbaşı’nda müzik ziyafeti

Günün en fazla ilgi gören etkinliği ise Merve Özbey konseri oldu. Akşam saatlerinde sahneye çıkan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını Gölbaşılılar için seslendirdi.

Atatürk Sahil Parkı’nı dolduran kalabalık, Özbey’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca renkli görüntüler ortaya çıkarken, sanatçının sahne performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Merve Özbey konseriyle şölenin ikinci günü müzik ve eğlencenin hakim olduğu bir atmosferde tamamlandı.

Şölenin finalinde Funda Arar sahne alacak

Üç gün sürecek Geleneksel Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleni, 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Final gününde çocuklara yönelik animasyon, bubble show ve sihirbaz gösterileri gerçekleştirilecek. Şölenin kapanışında ise Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Funda Arar sahneye çıkacak.

Funda Arar konserinin ardından düzenlenecek havai fişek gösterisiyle Gölbaşı’ndaki üç günlük şölen programı tamamlanacak.