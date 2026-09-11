Çankaya ve Yenimahalle’de operasyon!

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Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanlar çevrede endişeye neden oldu.

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