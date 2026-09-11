Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanlar çevrede endişeye neden oldu.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.
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Kaynak: DHA