Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Mevlana Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan E.B. yönetimindeki 25 ACA 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine savrularak takla attı.
Ekipler Sevk Edildi, Yaralıların Durumu İyi
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Hastaneye Kaldırıldılar: Kazada yaralanan araç sürücüsü E.B. ve otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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Sağlık Durumları: Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.