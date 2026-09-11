2027 Ocak Zammında İlk İpuçları Geldi: Doktor, Polis ve Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?

Bir Fikir Masasından Sektörün Devlerine: İLEF Reklam Atölyesi 30 Yaşında!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık Durumları: Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kiralık Araçtan Uyuşturucu Fışkırdı: Sürücüye Hem 240 Bin TL Ceza Hem Gözaltı!

Hastaneye Kaldırıldılar: Kazada yaralanan araç sürücüsü E.B. ve otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Mevlana Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan E.B. yönetimindeki 25 ACA 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine savrularak takla attı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.