Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

İslam Yakut 2017'den beri aranıyordu

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan İslam Yakut'un uzun süredir Türkiye'de ve yurt dışında farklı adreslerde saklandığı belirlendi.

Yakut'un firari olduğu dönemde de suç örgütünü yönetmeye devam ettiği ve örgüt üyelerine ANOM ve SKY ECC adlı kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden talimat verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

2 ton uyuşturucu sevkiyatından sorumlu olduğu belirlendi

Yürütülen soruşturmada, İslam Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ortaya çıkarıldı.

Örgütün İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatınıorganize ettiği belirlendi.

Bakan Gürlek, yapılan çalışmalar sonucunda suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Akın Gürlek: “Uyuşturucu baronları adaletten kaçamayacak”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Gürlek, uyuşturucu baronlarının nerede saklanırsa saklansın ve izlerini kaybettirmek için hangi yöntemlere başvurursa başvursun devletin takibinden ve adaletten kaçamayacağını belirtti.

Bakan Gürlek, gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.