Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken, maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın yaptığı açıklama gündeme damga vurdu.

İsmail Kartal: “Galibiyeti kaçıran taraf olduk”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen flaş röportajda takımının performansından memnun olduğunu belirten Kartal, Roma'nın güçlü bir ekip olduğunu söyledi.

Maç öncesinde özel bir strateji hazırladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, futbolcularının kendilerinden istenenleri sahaya eksiksiz yansıttığını dile getirdi.

Kartal, “Şampiyonlar Ligi maçları, strateji maçlarıdır. Biz de bu stratejimizi baştan sona kadar, her şeyi harfi harfine yerine getirdik” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Kartal, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

“İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık.”

Kartal, mücadele boyunca takıma destek veren Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etti.

Orta saha tercihini anlattı

İsmail Kartal, Roma karşısında uyguladıkları orta saha planına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Roma'nın merkezdeki oyununa karşı özel bir plan hazırladıklarını belirten Kartal, Bartuğ Elmaz, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek'in performanslarına dikkat çekti.

Üçlü orta saha tercihinin karşılaşma öncesinde belirledikleri stratejinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şok istifa

Gecenin asıl sürprizi ise maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaşandı.

İsmail Kartal, yaklaşık 3 aydır Fenerbahçe'de görev yaptığını belirterek teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kartal, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.”

“Kulübümün önünü açmak için karar aldım”

İstifa kararının gerekçesine de değinen Kartal, Fenerbahçe'nin önünü açmak amacıyla bu kararı aldığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, kulüp yönetimine, futbolculara, taraftarlara, medya mensuplarına ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Kartal açıklamasında, “Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim” ifadelerini kullandı.