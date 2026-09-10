Ekranlarda yeni bir “Muhteşem Yüzyıl” rüzgarı estirmesi beklenen “Aşk ve Taht”, ilk bölümüyle reyting sıralamasında beklentilerin gerisinde kaldı.

ATV ekranlarında yayınlanan dizi, Total izleyici grubunda 2,49 reytingle 6. sırada yer aldı. “Aşk ve Taht”, AB grubunda 1,65 reytingle 8., ABC1 grubunda ise 2,19 reytingle 6. oldu.

Dizinin ilk bölüm reytingleri, yeni yapımın önümüzdeki haftalarda elde edeceği sonuçlar açısından merak konusu oldu.

Sevdan Bir Ateş ilk bölüm reyting sonucu

Murat Ünalmış ve Özge Özer’i başrollerinde buluşturan “Sevdan Bir Ateş” ise ilk bölümüyle reyting listelerinde daha güçlü bir başlangıç yaptı.

Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde çekilen Show TV dizisi, Total izleyici grubunda 3,54 reyting alarak 2. sırayayerleşti.

“Sevdan Bir Ateş”, AB grubunda 2,24 reytingle 3., ABC1 grubunda ise 2,85 reytingle 3. oldu.

İki yeni dizinin reyting yarışında ilk sonuçlar

İlk bölüm sonuçlarına göre “Sevdan Bir Ateş”, üç kategoride de “Aşk ve Taht”ın önünde yer aldı. Özellikle Total grubunda 3,54 reytingle ikinci sıraya yükselen dizi, ilk bölümüyle dikkat çekti.

“Aşk ve Taht” ise üç kategoride de ilk 5'in dışında kaldı. Dizilerin ilerleyen bölümlerde reytinglerini artırıp artıramayacağı, ekran yarışının seyrini belirleyecek.