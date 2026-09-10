Maltepe’de bir iş yeri sahibi ile çevredeki bir işletmeci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi, yanında bulunan silahla diğer işletmeciye ateş açtı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili çalışmalar sürerken, saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın nedeni ve tarafların kimliklerine ilişkin inceleme devam ediyor.