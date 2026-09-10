Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 10 Eylül 2026 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirdiği toplantıda 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit tutma kararı aldı.
TCMB tarafından yapılan açıklamada;
''10 Eylül 2026 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.'' ifadelerine yer verildi.
10 Eylül 2026 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 10, 2026
Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur. pic.twitter.com/bJBuoWZrRo