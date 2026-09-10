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10 Eylül 2026 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur. pic.twitter.com/bJBuoWZrRo

''10 Eylül 2026 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.'' ifadelerine yer verildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada;

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