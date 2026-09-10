Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında manevi tazminat davası açtı.

Davada kararını veren Ankara 44. Asliye Mahkemesi, Özel’in 13 Ağustos 2025 tarihinde Mmesine karar verdi.

Aynı taarihte İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingindeki konuşma için 300 bin lira, 18 Ağustos 2025’te Aydın’da gerçekleştirilen mitingdeki sözleri nedeniyle de 300 bin lira tazminata hükmedildi.

Toplam 800 Bin Lira

Böylece mahkemenin kararıyla Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Aydın, mahkemenin kararının Özel’in Erdoğan’ı hedef alan iddiaları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle verildiğini belirtti.