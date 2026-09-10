Yangın, saat 10.00 sıralarında Sümer Mahallesi Sema Sokak’ta bulunan bir apartmanın alt katındaki garajda çıktı.
Edinilen bilgilere göre, garajda bulunan kompresör henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, garajın önünde park halinde bulunan 14 AAG 064 plakalı otomobile sıçradı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç Sahibinin Ellerinde Yanık Oluştu
Alevlerin otomobiline sıçradığını gören S.T., aracındaki yangına müdahale etmek istedi. Yangını söndürmeye çalıştığı sırada elinden yaralanan S.T.’nin ellerinde yanıklar oluştu.
Yangın sırasında apartmanda bulunan 2 kişi de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde ambulansta müdahale etti.
Elinden yaralanan S.T. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.