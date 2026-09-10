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Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Elinden yaralanan S.T. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında apartmanda bulunan 2 kişi de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde ambulansta müdahale etti.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, garajda bulunan kompresör henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, garajın önünde park halinde bulunan 14 AAG 064 plakalı otomobile sıçradı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sümer Mahallesi Sema Sokak’ta bulunan bir apartmanın alt katındaki garajda çıktı.

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