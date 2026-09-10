Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Şaşmaz Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren ATO üyesi oto mekanik ustası Fatma Kuşçu ile bir araya geldi.

Baran’a ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özyolu eşlik etti. Erkek çalışanların ağırlıkta olduğu otomotiv sektöründe usta olarak faaliyet gösteren Kuşçu ve iş ortağı Serkan Şan, işletmenin çalışmaları hakkında Baran’a bilgi verdi.

Baran, ziyaret sırasında Kuşçu’nun araç üzerinde yaptığı çalışmaları da inceleyerek otomotiv sektöründeki gelişmeler ve mesleğin gerektirdiği teknik bilgi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Başarı, emeğin ve güvenin olduğu yerde ortaya çıkar”

Şaşmaz Sanayi Sitesi’nin otomotiv sektörünün farklı alanlarını bir araya getiren önemli bir merkez olduğunu belirten Baran, yedek parçadan mekanik ve elektroniğe, kaporta ve boyadan lastik hizmetlerine kadar çok sayıda işletmenin burada faaliyet gösterdiğini söyledi.

ATO üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek sektör temsilcilerinin sorunlarını ve beklentilerini doğrudan sahadan dinlediklerini ifade eden Baran, Fatma Kuşçu’nun meslekteki konumuna da dikkat çekti.

Baran, “Bir mesleğin kadını erkeği olmaz; mesleğin ehli olur, ustası olur. Bir işi iyi yapıyorsanız, emeğinizi ortaya koyuyorsanız, müşteriniz size güveniyorsa, orada başarı vardır” ifadelerini kullandı.

Kadınların sanayideki varlığına vurgu

Kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer almasının Türkiye’nin kalkınması açısından önemli olduğunu belirten Baran, kadınların yalnızca geleneksel olarak görülen mesleklerle sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Kadınların sanayi, teknoloji, üretim, ticaret ve girişimcilik gibi alanlarda başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Baran, Kuşçu’nun da otomotiv sektöründeki emeğiyle bu duruma örnek olduğunu dile getirdi.

Baran, kadınların bilgi ve yeteneklerinden daha fazla yararlanılmasının ekonomik potansiyelin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Sanayide ustalık anlayışı değişiyor

Otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümün mesleklerin niteliğini de değiştirdiğine dikkat çeken Baran, iş dünyasının en önemli sorunlarından birinin nitelikli çalışan ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sahada işletmelerden yetişmiş eleman bulmakta zorlandıklarına ilişkin yoğun geri dönüş aldıklarını belirten Baran, gençlerin meslek sahibi olmanın önemini daha iyi kavraması gerektiğini ifade etti.

Baran, otomotiv sektöründe elektrikli ve hibrit araçların yanı sıra elektronik sistemler, sensörler, yazılımlar ve dijital arıza tespit teknolojilerinin yaygınlaştığını belirterek, “Artık ustalık yalnızca el becerisi değil, teknik bilgi, teknoloji ve sürekli öğrenme gerektiriyor” dedi.

Fatma Kuşçu: “Hayatımın sonuna kadar bu meslekte olmak istiyorum”

Şaşmaz Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 10 yıldır oto mekanik ustası olarak çalışan Fatma Kuşçu, mesleğe 17 yaşında başladığını ve yıllar içinde sanayiyi daha fazla sevdiğini anlattı.

İş ortağı Serkan Şan ile birlikte 8 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kuşçu, mesleğini severek yaptığını ifade etti.

Kuşçu, “İşimi büyük bir mutlulukla yapıyorum ve hayatımın sonuna kadar bu mesleğin içinde olmak istiyorum” diye konuştu.

Kadınların emek verdikleri ve kendilerine güvendikleri sürece her mesleğin üstesinden gelebileceğini belirten Kuşçu, kadınlara cesaretli olmaları çağrısında bulundu.

Baran, ziyaretin sonunda Kuşçu’yu mesleğine olan bağlılığı ve çalışmaları nedeniyle kutlayarak başarı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Şaşmaz’daki ATO üyeleri de ziyaret edildi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Fatma Kuşçu’nun işletmesindeki ziyaretinin ardından Şaşmaz Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren diğer ATO üyesi işletmeleri de gezdi. Baran, sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Ziyaret programına ATO’nun ilgili meslek komitelerinin başkan ve üyeleri ile ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ve sektör temsilcileri de katıldı.