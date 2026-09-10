Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu’nda meydana geldi.

İddiaya göre R.Ş.D. ve M.Ö., trafikte tartıştıkları başka bir sürücüyü araçlarıyla takip etti. İki sürücü, daha sonra diğer aracın önünü keserek saldırmaya çalıştı.

Yaşananlar, mağdur sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin basında yer almasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Araçlardan tabanca ve fişek çıktı

Polis ekipleri tarafından aynı gece gözaltına alınan R.Ş.D. ve M.Ö.’nün otomobillerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında “Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme” suçundan ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ehliyetleri 60 gün alındı, araçları trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından R.Ş.D. ve M.Ö.’nün sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

Şüphelilerin otomobilleri de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki sürücü, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.