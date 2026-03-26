Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde “Dünya Tüberküloz Günü” kapsamında sempozyum düzenlendi. Programa sağlık yöneticileri, uzman doktorlar ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sempozyuma; Erdoğan Öz, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt, Ali Niyazi Kurtcebe ve Aydın Yılmaz başta olmak üzere alanında uzman isimler katılım sağladı.

Erken teşhis ve koruyucu sağlık vurgusu

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, konuşmasında Kemal Memişoğlu liderliğinde yürütülen “Sağlıklı Türkiye” vizyonu doğrultusunda tüberkülozla mücadelede önemli çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kurtcebe, hastalıkla mücadelede korunmanın tedaviden önce geldiğini vurgulayarak, erken teşhis, düzenli takip ve tedavi süreçlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve KETEM’ler aracılığıyla sürdürüldüğünü ifade eden Kurtcebe, bu yapıların toplum sağlığının korunmasında kritik rol üstlendiğini dile getirdi.

Bilimsel gelişmeler paylaşıldı

Programda, tüberkülozla mücadelede güncel bilimsel gelişmeler ele alınırken; erken tanı, düzenli takip ve tedaviye uyumun önemi bir kez daha vurgulandı. Sempozyumda ayrıca hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik yeni yaklaşımlar ve uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.