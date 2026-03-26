İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon sonrası şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Taritutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 kişi tutuklandı

Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysürenhakkında tutuklama kararı verildi.

Ünlü isimlere adli kontrol

Soruşturma kapsamında Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydanhakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan, Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) kararı verildi. Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.