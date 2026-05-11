Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenecek “Türkiye Invites You” resepsiyonu, Türk sinema ve dizi dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirecek. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TGA iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Türkiye’nin uluslararası film yapım potansiyelinin tanıtılması ve yabancı yapımcıların Türkiye’ye çekim yapmaya davet edilmesi hedefleniyor.

Türk Sinemasından Yıldız İsimler Cannes Yolcusu

Etkinlik kapsamında Engin Akyürek, Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal gibi isimler Cannes’da uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek.

Türkiye’nin Film Lokasyonu Potansiyeli Tanıtılacak

Birol Güven, etkinliğin amacının Türkiye’nin sinema sektöründeki potansiyelini dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Güven, Türkiye’nin tarihi ve doğal film lokasyonlarının uluslararası yapımcılar için önemli avantajlar sunduğunu ifade ederek, etkinlikte bu lokasyonların tanıtılacağını söyledi.

Ayrıca Türkiye’nin ortak yapım kapasitesi, teknik imkanları ve film endüstrisindeki altyapısının da yabancı yapımcılara aktarılacağı belirtildi.

Hedef: Uluslararası Yapımları Türkiye’ye Çekmek

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin sinema sektöründeki görünürlüğünü artırmak, yabancı yapımcıları ülkeye çekmek ve uluslararası ortak yapımları artırmak hedefleniyor. Türk oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek resepsiyonların Cannes’da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.