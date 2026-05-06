CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda 6 Mayıs 1972’de idam edilen 68 Kuşağı'nın önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anma programına katıldı.

Deniz Gezmiş'in Yeğeni de Mezar Başındaydı

Konuyla ilgili Tayfun Gezmiş, "Biz onların 60 yıl önce bıraktığı birtakım değerleri hala taşıyoruz ve taşımaya da devam edeceğiz. Bizim üzerimize düşen, onların bize mirad bıraktığı kutsal kavramlara sıkı sıkıya sahip çıkmak. Tekrardan herkese buraya geldiği için teşekkür ediyorum, eksik olmayın." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Açıklamalar

Tayfun Gezmiş'in açıklamalarının ardından Özgür Özel, "Bugün bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı veren ve en çok yürekleri dağlayan kararlarından bir tanesinin uygulandığı 6 Mayıs'ın 54.yıldönümünde Deniz Gezmiş'in, Hüseyin İnan'ın ve Yusuf Aslan'ın huzurlarındayız." dedi.



"68 Kuşağı'nın 3 Önderinin Hatırası Önünde Saygıyla Eğiliyoruz"

Konuşmasına devam eden Özel "68 kuşağının, ki kendinden sonraki tüm kuşaklara ilham veren ve hala önderlik eden bu kuşağın 3 önderinin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Onları 1968'de yaptıkları, Samsun'dan Ankara'ya 'Tam Bağımsız Türkiye' için Atatürk'e Saygı yürüyüşüyle hatırlıyoruz."

"Onları, birileri karşısında secde ederken 6. filoya defol diyen, onu denize döken duruşlarıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onların Verdiği Mücadeleyi Bir Kez Daha Saygıyla Anıyoruz"

CHP lideri Özel konuşmasına, "Bugünlerde birileri Trump'ın ve İsrail'in yanında Filistin'e yapılanlara sessiz kalırken, Sumud Filosu'na sahip çıkmak gerekirken Sumud Filosu'nu kınayan bildirinin altında İsrail ve Amerika'yla buluşurken, ya da Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçisi bu topraklarda tam bağımsızlık diyerek kendi ayaklarının altındaki sehpayı tekmelemiş Deniz Gezmiş'lerin topraklarında, 'Bu ülkeye demokrasi fazla, buralarda güçlü tek adamlar olmalı' diyen Barrack'ın karşısına ODTÜ'ye o günlerde girmeye çalışan Amerikan Büyükelçisi'nin Denizler nasıl karşısında durdularsa o şekilde durmak gereken bu günlerde onların verdiği mücadeleyi bir kez daha saygıyla anıyoruz." diye devam etti.

"İktidara Az Kaldı"

Ardından Özel, "İktidara az kaldı, Türkiye'nin bütün demokratları Meclis'te çoğunluğu sağlayacaklar. Meclis'te çoğunluğu olanların 1960 Darbesi'nden sonra, ki idamlardan özür dilediği ve Meclis'in iade-i itibar yaptığı süreçte biz doğru yerde durduk. O idamlara karşı çıktık. Bizden 3 onlardan 3 diyerek Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına kalkan eller Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı ve hala geçerli olan en utanç verici karardır."

"İktidarımızda en öncelikli işlerimizden bir tanesi bu idam kararlarını yok hükmüne getirecek, tarih önünde onlardan özür dileyecek ve Deniz Gezmiş'in, Hüseyin İnan'ın ve Yusuf Aslan'ın hatıraları önünde saygıyla eğilecek bir kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka alacaktır." dedi.

"Tarihten Husumet Değil Ders Çıkarıyoruz"

Açıklamalarına devam eden Özel, "Tarihten husumet değil ders çıkarıyoruz ve bundan sonraki süreçte burada bulunan herkesin ve Türkiye'deki herkesin sık sık dile getirdiği gibi kurtuluşun tek başımıza olmayacağını, hep beraber olmamız gerektiğini, Türkiye'yi kurtarmak emperyalistlerin emellerine alet olmayacak tam bağımsız bir Türkiye'yi yeniden inşa edebilmek için yan yana duruyoruz." dedi.

Konuşmasına son verirken CHP lideri Özgür Özel, "Ben bir kez daha hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu 3 evladı ve bu ülke uğrunda evlatlarını kaybetmiş bütün annelerin ve bu 3 evladın annesinin de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.