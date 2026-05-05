Ankara’da çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “4. Doğaya Kulak Ver Sempozyumu”, önemli isimleri bir araya getirecek. Sempozyumda konuşmacı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün yer alacak.

Etkinlikte, “İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü” başlığı kapsamında yerel yönetimlerin çevre politikaları, sürdürülebilir şehircilik ve iklim kriziyle mücadelede atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Katılım sağlamak isteyenlerin sempozyum başvuru formunu doldurmaları gerektiği belirtilirken, etkinliğin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Genç TEMA iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, 9 Mayıs Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Tarih: 9 Mayıs Cumartesi

Yer: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu