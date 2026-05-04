Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Özel, partinin artık sahada aktif bir kampanya sürecine girdiğini belirtti.

Partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Özel, 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı çalışmalar başlatıldığını söyledi. Bu sürecin bir ay boyunca yoğun şekilde devam edeceğini ve seçim gününe kadar planlı biçimde sürdürüleceğini ifade etti.

“En iyi savunma hücumdur”

Siyasi mücadelede yeni bir döneme girdiklerini vurgulayan Özel, “Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor” dedi.

Özel, sahada vatandaşlara ekonomik sorunlardan işsizliğe kadar birçok konuda çözüm önerilerini anlatacaklarını belirterek, “Yoksulluğu ve işsizliği nasıl ortadan kaldıracağımızı, umutsuzluğu nasıl umuda çevireceğimizi milletimize anlatacağız” ifadelerini kullandı.

106 bin sandık görevlisi sahaya çıkıyor

Seçim hazırlıklarının önemli ayağını sandık görevlilerinin oluşturduğunu belirten Özel, “Bugün itibarıyla 106 bin sandık görevlimiz sahada aktif olarak çalışmaya başlıyor” dedi.

Sandık görevlilerinin seçim günü oy kullanacak vatandaşlarla birebir iletişim kuracağını ifade eden Özel, bu sayının önümüzdeki süreçte 186 bine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

“Seçimi kazanana kadar durmayacağız”

Çalışmaların seçim kazanılana kadar süreceğini belirten Özel, “Bu sürecin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan, yılmadan çalışacağız” diye konuştu.

“Hiçbir engel bizi durduramaz”

Açıklamasında kararlılık mesajı da veren Özel, “Hiçbir operasyon, hiçbir kumpas bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Güçlü kurumların ve adil bir sistemin olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz” dedi.

Özel, yürütülen çalışmaların yalnızca seçim kazanmayı değil, Türkiye’de yeni bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.