Teşkilat dizisi, sezon finali öncesinde yaşanacak ayrılık haberleriyle gündemde. Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı, 7 Haziran’da yayınlanacak 184. bölümüyle sezon arasına girecek.

Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu, Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan dizinin sezon finalinde izleyiciyi sürpriz gelişmeler bekliyor. Kulis bilgilerine göre final bölümünde “kanlı bir düğün” sahnesi ekrana gelecek.

Öte yandan diziye dair en dikkat çeken gelişme ise oyuncu kadrosundaki ayrılıklar oldu. 7 Mart 2021’den bu yana TRT1ekranlarında yayınlanan fenomen yapımda, yeni sezon öncesi üç önemli karakterin hikâyesi sona erecek.

Hilal, Cevher ve Rutkay’a Veda

Kulislerden sızan bilgilere göre dizide Hilal karakterine hayat veren Rabia Soytürk, Cevher Başkanı rolündeki Erkan Bektaş ve Rutkay karakterini canlandıran Serhat Tulumluer sezon finaliyle birlikte projeden ayrılacak.

Dizide başka ayrılıkların olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yeni sezon öncesi kadroda yaşanacak değişimlerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.