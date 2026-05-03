Son dönemde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen içerik üreticisi Fatma Soydaş, katıldığı bir YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle yeniden tartışmaların odağı oldu.

“Çıplak Ayağımı da Atabilirim” Sözleri Gündem Oldu

İslami değerleri ön plana çıkararak tanınan ve Instagram abonelik sistemi üzerinden yüksek gelir elde ettiği bilinen Soydaş, programda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Soydaş, abonelik içeriklerine ilişkin eleştiriler üzerine, “Çıplak ayağımı da atabilirim. Bu benim kendi abonelik sistemim, kimseyi ilgilendirmez” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

Söz konusu açıklamaların ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Soydaş’a tepki gösterdi. Paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, farklı görüşlerden yorumlar da beraberinde geldi.

Geliri Daha Önce de Gündem Olmuştu

Öte yandan Fatma Soydaş’ın Instagram abonelik sistemi üzerinden yüz binlerce lira gelir elde ettiği daha önce de kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.