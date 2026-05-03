Mersin’de Soli Pompeipolis Antik Kenti sınırları içinde yer alan ve 2021 yılında villa inşaatı izni verilen bir arsada yapılan kurtarma kazılarında önemli arkeolojik bulgular ortaya çıkarıldı. Bölgede 8 Roma mezarı ve Geç Antik Çağ’a ait olduğu değerlendirilen bir su kanalı tespit edildi.

Kazılarda Roma Dönemine Ait Yeni Buluntular

Mezitli ilçesinde 2002 yılında yol çalışması sırasında başlayan arkeolojik süreç, yıllar içinde genişletildi. Son kazılarda Roma dönemine ait lahitler, mimari kalıntılar ve su kanalı gün yüzüne çıkarıldı.

2024 yılında yapılan çalışmalarda ise 8 Roma mezarı ile birlikte çok sayıda envanterlik eser bulundu.

İnşaat İzni Verilen Parselde Yeni Bulgular

2020 yılında villa projesi için başvurulan ve 13 sondaj çalışması yapılan 2,5 dönümlük parselde ilk etapta ciddi bir kültür varlığına rastlanmadığı bildirilmişti. Ancak daha sonra yeniden başlatılan kazılar, bölgede yoğun arkeolojik kalıntıların bulunduğunu ortaya koydu.

Bölge 1. Derece Sit Alanı İlan Edildi

Yapılan incelemelerin ardından Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, söz konusu alanı Roma Nekropolü olarak değerlendirerek 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan etti.

Bu kararla birlikte, yaklaşık 20 dönümlük alan koruma altına alınırken, bölgede herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyeceği bildirildi.

Tarihi Doku Koruma Altında

Soli Pompeipolis Antik Kenti içinde kalan alanın keşfi, bölgenin arkeolojik önemini bir kez daha ortaya koyarken, uzmanlar çalışmaların devam edebileceğini belirtti.