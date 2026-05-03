MERSİN’de hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceye ulaştığı Kızkalesi hafta sonu yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler tarihi tatil bölgesine akın ederken, sahillerde yazdan kalma görüntüler oluştu.

Meteorolojinin birçok bölge için don, soğuk hava ve yağış uyarısı yaptığı günlerde, Mersin’in Erdemli ilçesindeki dünyaca ünlü Kızkalesi’nde sıcak hava etkisini gösterdi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bölge, hafta sonu tatilcilerin gözde adresi oldu.

Tatilciler Deniz ve Güneşin Tadını Çıkardı

Kızkalesi’ne gelen ziyaretçiler kano yapıp gezi tekneleriyle denize açıldı. Sahilde oynayan çocuklar ve denize giren tatilciler renkli görüntüler oluşturdu. Tatilciler, denizin havuz gibi berrak ve temiz olduğunu ifade etti.

“Geçen Yıldan Daha İyi Bir Sezon Bekliyoruz”

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, bölgedeki tüm tesislerin yaz sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Öztop, “Türkiye’nin birçok bölgesinde kış şartları devam etmesine rağmen Kızkalesi’nde tatilciler yazı getirdi. Bölgedeki hareketliliğin 9-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali ile zirve yapmasını bekliyoruz. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz” dedi.